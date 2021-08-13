Израильские ученые нашли способ продлить жизнь

Ученые из Израиля нашли способ продлить жизнь с помощью регулирования активности белка. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Science, говорят об успешных испытаниях метода на мышах – их продолжительность жизни удалось продлить почти на 50%.
Исследование ученых, опубликованное в журнале Science, доказало, что регулирование активности белка VEGF прямо сказывается на продолжительности жизни млекопитающих.
Работа этого белка отвечает за функционирование кровеносных сосудов, старение которых оказывает большое влияние на старение человека. Этот процесс происходит из-за снижения активности белка. Ученые обнаружили причину, по которой его активность снижается.
На основе полученных данных ученые провели испытания по увеличению активности VEGF на мышах. В результате их медианная продолжительность жизни увеличилась на 48% у самок и 39% у самцов. Максимальная – на 20% и 15%.
Ученые предполагают, что повышение активности белка VEGF позволит повлиять на старение кровеносных сосудов человека, а значит и на продолжительность его жизни.
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