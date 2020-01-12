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Ученые выяснили, на сколько лет увеличивает жизнь ЗОЖ

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Ученые подтвердили связь между здоровым образом жизни и долголетием. Согласно данным, опубликованным в British Medical Journal, ЗОЖ продлил участникам исследования жизнь примерно на 10 лет.

Ученые выяснили, на сколько лет увеличивает жизнь ЗОЖ

Для участия в исследовании ученые еще в 1980-х годах отобрали более 111 тысяч здоровых человек. За их состоянием здоровья следили несколько десятков лет (32 года для группы женщин и 28 лет для группы мужчин).

Задачей исследования было проверить, как ЗОЖ влият на появление основных хронических болезней: рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для участников выявили пять факторов риска: курение 15 и более сигарет в день, употребление алкоголя, питание с высоким содержанием сахара и жиров, низкая физическая активность и избыточный вес (индекс массы тела больше 30). Здоровым образом жизни был признан отказ от четырех или всех пяти факторов. 

Женщины, которые придерживались ЗОЖ, по итогам исследования увеличили продолжительность жизни на 10,7 лет, мужчины — на 7,6 лет.

У женщин, которые не избегали факторов риска, средняя продолжительность жизни после 50 лет составила 23,7 года, а у тех, кто исключил риски — 34,4 лет. Показатели у мужчин составили 23,5 лет и 31,1 года соответственно.

При этом самая низкая продолжительность жизни отмечалась у мужчин-курильщиков, которые выкуривали по 15 и более сигарет в день, а также мужчин и женщин с индексом массы тела больше 30, говорится в исследовании.

Фото: feeling lucky / Shutterstock

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