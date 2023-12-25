Механизм параллельного импорта продлен на весь 2024 год

Механизм параллельного импорта продлили на весь 2024 год. Перечень товаров для такого импорта будет постепенно уменьшаться по мере наполнения рынка товарами российского производства. За два года действия программы по параллельному импорту ввезли товаров в Россию на $70 млрд.
Правительство продлило на весь 2024 год действие механизма параллельного импорта. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
По словам Мантурова, перечень разрешенных для параллельного импорта товаров будет сокращаться. Это будет происходить по мере выхода российских производителей на заданные показатели объемов и качества, сообщил глава Минпромторга.
Ранее первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов рассказал, что за два года работы механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на $70 млрд.
Тем временем у россиян начали возникать трудности с ремонтом по гарантии товаров, купленных в рамках параллельного импорта. На приобретенный на российском маркетплейсе товар отказались проводить гарантийный ремонт, поскольку он не предназначен для российского рынка.
Фото на обложке: Urri /
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