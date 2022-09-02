Программа параллельного импорта будет продлена — глава Минэкономразвития

Программа параллельного импорта будет продлена, заявили в Минэкономразвития. Изначально предполагалось, что она будет действовать до конца текущего года, но бизнес попросил ее продлить, поскольку прекращение привело бы к дефициту товаров.
Вместе с программой параллельного импорта будут продлены механизмы ускоренных таможенных процедур и упрощенных порядков декларирования импортируемой продукции, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Еще 37 специальных антикризисных мер власти продлили на один год. В основном это регуляторные меры, направленные на упрощение грузопотока и продажи лекарств,защиты арендодателей, отметил Решетников.
С просьбой продлить программу параллельного импорта выступили ритейлеры, в том числе Ozon, «Яндекс.Маркет». По мнению главы АКИТ, прекращение программы может привести к дефициту товаров, наполнению рынка контрафактной продукцией.
По данным на середину августа в Россию ввезли товаров по параллельному импорту на $6,5 млрд, приводил статистику глава Минпромторга Денис Мантуров. К концу года эта сумма может достигнуть $16 млрд.
Фото на обложке: Grigvovan /
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