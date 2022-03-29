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У Cathay Pacific появится новый самый длинный маршрут в мире — полет займет 17 часов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Из-за воздушных санкций в отношении российского неба в мире появится новый самый длинный авиамаршрут – его планирует совершить гонконгская Cathay Pacific. Полет из Гонконга в Нью-Йорк займет 17 часов, а его расстояние составит 16,6 тыс. км.

У Cathay Pacific появится новый самый длинный маршрут в мире — полет займет 17 часов

Авиакомпания Cathay Pacific изменила маршрут рейса Гонконг – Нью-Йорк из-за закрытия российского неба, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании.

Ранее маршрут этого рейса пролегал через арктическое пространство, небо над которым находится в юрисдикции России. Теперь же полет планируют совершать через Атлантический, воздушное пространство над Великобританией, Европой и Азией.

Из-за изменения маршрута протяженность рейса Гонконг – Нью-Йорк составит 16618 км, а время в полете составит 17 часов. Рейсы будут выполнять самолеты Airbus A350-1000.

На данный момент звание самого длинного авиамаршрута принадлежит рейсу Сингапур – Нью-Йорк компании Singapore Airlines. Его протяженность составляет 15349 км, а время в полете – 17 с половиной часов.

Фото на обложке: EA Photography / Shutterstock

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