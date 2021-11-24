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Longevica с российскими корнями привлекла $2,5 млн на развитие платформы в области долголетия

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американский биотех-стартап Longevica Александра Чикунова привлек $2,5 млн. Лид-инвестором раунда выступил фонд Exploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима. Средства направят на развитие исследовательской платформы в области долголетия.

Longevica с российскими корнями привлекла $2,5 млн на развитие платформы в области долголетия

О раунде инвестиций Longevica RB.ru рассказал представитель компании. Стартап привлек $2,5 млн в раунде с лид-инвестором в лице фонда Xploration Capital. Ранее в Longevica инвестировал $13 млн ее основатель Александр Чикунов. Средства направят на развитие исследовательской платформы в области долголетия. 

«Longevica потратила 11 лет на исследование одной из самых сложных проблем и применила довольно простой, но уникальный подход – тестирование известных лекарств без попытки заранее выбрать выигрышную гипотезу», – отметил соучредитель и управляющий партнер Xploration Capital Евгений Тимко.

Компания Longevica является создателем биотех-платформы для «здорового старения», которая связывает продукты питания, токсины, пищеварительную систему, пищевые добавки, лекарства. Longevica недавно получила патент США на один из новых методов продления жизни, обнаруженный в ходе исследования, рассказали в компании.

По данным Crunchbase, Longevica основана в 2009 году Александром Чикуновым. Штаб-квартира находится в Принстоне. Общий объем привлеченных компанией средств без учета нынешнего инвестраунда составляет $13 млн.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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