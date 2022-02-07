Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

RB.RU ищет таргетолога

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Мы ищем специалиста, который будет продвигать материалы RB.RU в соцсетях, поисковых системах и других каналах, запускать рекламные кампании для проектов Spinon, а также искать и тестировать разные способы увеличить трафик.

RB.RU ищет таргетолога

Группа компаний Rusbase — это деловое СМИ RB.RU о новых технологиях, бизнесе и карьере в цифровой экономике, организатор деловых мероприятий в области бизнеса и новых технологий RB.Events и агентство в области корпоративных инноваций Spinon

Что нужно делать:

  • запускать и оптимизировать таргетированную (Instagram, Facebook, VK) и контекстную (Google Ads, «Яндекс.Директ») рекламу редакционных спецпроектов и мероприятий;
  • продвигать редакционные и коммерческие статьи в разных каналах, в том числе вести рекламные кампании в соцсетях и оценивать их эффективность;
  • анализировать трафик, принимать решения о продвижении отдельных материалов на основании анализа аудитории;
  • работать с системой Web-аналитики («Яндекс.Метрика», Google Analytics);
  • готовить отчеты.

Что мы предлагаем:

  • зарплату в рынке;
  • разнообразные и интересные задачи (скучно — это точно не про нас);
  • гибридный формат работы (офис в центре Москвы, в самом сердце района Патриарших прудов).

Мы всегда рады инициативным и ответственным людям в нашем дружном коллективе. Присылайте резюме и сопроводительное письмо на почту [email protected] или откликайтесь тут

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-10 высокооплачиваемых вакансий начала зимы в стартапах
  2. 2 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
  3. 3 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех
  4. 4 Топ-10 вакансий июля, которые оплачиваются выше всех
  5. 5 Самые высокооплачиваемые вакансии апреля для студентов и начинающих специалистов — подборка hh.ru

ВОЗМОЖНОСТИ

07 февраля 2022

Акселератор Южного IT-Парка

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ