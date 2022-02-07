RB.RU ищет таргетолога

Мы ищем специалиста, который будет продвигать материалы RB.RU в соцсетях, поисковых системах и других каналах, запускать рекламные кампании для проектов Spinon, а также искать и тестировать разные способы увеличить трафик.
Группа компаний Rusbase — это деловое СМИ RB.RU о новых технологиях, бизнесе и карьере в цифровой экономике, организатор деловых мероприятий в области бизнеса и новых технологий RB.Events и агентство в области корпоративных инноваций Spinon.
Что нужно делать:
- запускать и оптимизировать таргетированную (Instagram, Facebook, VK) и контекстную (Google Ads, «Яндекс.Директ») рекламу редакционных спецпроектов и мероприятий;
- продвигать редакционные и коммерческие статьи в разных каналах, в том числе вести рекламные кампании в соцсетях и оценивать их эффективность;
- анализировать трафик, принимать решения о продвижении отдельных материалов на основании анализа аудитории;
- работать с системой Web-аналитики («Яндекс.Метрика», Google Analytics);
- готовить отчеты.
Что мы предлагаем:
- зарплату в рынке;
- разнообразные и интересные задачи (скучно — это точно не про нас);
- гибридный формат работы (офис в центре Москвы, в самом сердце района Патриарших прудов).
Мы всегда рады инициативным и ответственным людям в нашем дружном коллективе. Присылайте резюме и сопроводительное письмо на почту [email protected] или откликайтесь тут.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Топ-10 высокооплачиваемых вакансий начала зимы в стартапах
- 2 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
- 3 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех
- 4 Топ-10 вакансий июля, которые оплачиваются выше всех
- 5 Самые высокооплачиваемые вакансии апреля для студентов и начинающих специалистов — подборка hh.ru
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022