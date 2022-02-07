RB.RU ищет таргетолога

Мы ищем специалиста, который будет продвигать материалы RB.RU в соцсетях, поисковых системах и других каналах, запускать рекламные кампании для проектов Spinon, а также искать и тестировать разные способы увеличить трафик.

Группа компаний Rusbase — это деловое СМИ RB.RU о новых технологиях, бизнесе и карьере в цифровой экономике, организатор деловых мероприятий в области бизнеса и новых технологий RB.Events и агентство в области корпоративных инноваций Spinon.

Что нужно делать:

запускать и оптимизировать таргетированную (Instagram, Facebook, VK) и контекстную (Google Ads, «Яндекс.Директ») рекламу редакционных спецпроектов и мероприятий;

продвигать редакционные и коммерческие статьи в разных каналах, в том числе вести рекламные кампании в соцсетях и оценивать их эффективность;

анализировать трафик, принимать решения о продвижении отдельных материалов на основании анализа аудитории;

работать с системой Web-аналитики («Яндекс.Метрика», Google Analytics);

готовить отчеты.

Что мы предлагаем:

зарплату в рынке;

разнообразные и интересные задачи (скучно — это точно не про нас);

гибридный формат работы (офис в центре Москвы, в самом сердце района Патриарших прудов).

Мы всегда рады инициативным и ответственным людям в нашем дружном коллективе. Присылайте резюме и сопроводительное письмо на почту [email protected] или откликайтесь тут.