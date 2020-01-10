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В России стало меньше работодателей, которым важна внешность сотрудника

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В России 66% работодателей считают, что привлекательная внешность способствует приему на работу и продвижению в карьере. Еще 24% не отмечают такой зависимости. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob.

В России стало меньше работодателей, которым важна внешность сотрудника

Опрос показал, что российские работодатели стали обращать меньше внимания на внешность сотрудников. В 2009 году, когда Superjob проводил такой же опрос, важность привлекательности отметили 82% работодателей и только 11% заявили, что внешность для карьеры не важна.

В новом опросе приняли участие представители 500 компаний со всей России. Из них 15% заявили, что в их компаниях внешний вид сотрудника совершенно не влияет на его продвижение по службе, а 9%, наоборот, сказали, что влияет, причем максимально.

В среднем участники опроса оценили взаимосвзять между красотой сотрудника и его карьерным ростом в своих компаниях на 4,8 балла из 10, подсчитали в Superjob.

Эксперты Superjob также опросили 3 тысячи сотрудников компаний со всей России, чтобы узнать, считают ли они привлекательность подспорьем в карьере. С этим утверждением согласились 60% респондентов. При этом в 2009 году так думали 77% россиян.

Фото: Pressmaster / Shutterstock

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