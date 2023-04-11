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Российская соцсеть Looky привлекла 300 млн рублей от частных инвесторов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Соцсеть Looky, которая позиционирует себя как российский аналог Instagram*, привлекла 300 млн рублей от российских частных инвесторов. Их имена не разглашаются. Об этом RB.RU сообщил представитель соцсети.

Российская соцсеть Looky привлекла 300 млн рублей от частных инвесторов

Сделка прошла при поддержке инвесткомпании «Восход Капитал» — она стала советником Looky по привлечению инвестиций.

Looky была запущена в декабре 2022 года. Соцсеть позиционирует себя как российский Instagram с возможностями для электронной коммерции. Сейчас в сервис можно бесплатно перенести контент, уникальное имя профиля и базу подписчиков из запрещенной в РФ соцсети.

Как сообщается, стартап направит средства на доработку функционала, привлечение пользователей, работу с блогерами и креаторами. Также команда планирует интегрировать крупнейшие российские маркетплейсы, создать инструменты для продвижения и продажи товаров и услуг на своей платформе.

Ранее соцсеть заявляла о планах привлечь не менее 10% российских пользователей Instagram к 2024 году.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото на обложке: Unsplash

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