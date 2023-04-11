Российская соцсеть Looky привлекла 300 млн рублей от частных инвесторов

Соцсеть Looky, которая позиционирует себя как российский аналог Instagram*, привлекла 300 млн рублей от российских частных инвесторов. Их имена не разглашаются. Об этом RB.RU сообщил представитель соцсети.
Сделка прошла при поддержке инвесткомпании «Восход Капитал» — она стала советником Looky по привлечению инвестиций.
Looky была запущена в декабре 2022 года. Соцсеть позиционирует себя как российский Instagram с возможностями для электронной коммерции. Сейчас в сервис можно бесплатно перенести контент, уникальное имя профиля и базу подписчиков из запрещенной в РФ соцсети.
Как сообщается, стартап направит средства на доработку функционала, привлечение пользователей, работу с блогерами и креаторами. Также команда планирует интегрировать крупнейшие российские маркетплейсы, создать инструменты для продвижения и продажи товаров и услуг на своей платформе.
Ранее соцсеть заявляла о планах привлечь не менее 10% российских пользователей Instagram к 2024 году.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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