Создатели приложения для сна Loona объявили о планируемом пивоте в VR

Создатели приложения для подготовки ко сну Loona с инвестициями нескольких фондов и модели Натальи Водяновой объявили о «стратегическом» пивоте в VR. Стартап решил сменить фокус работы из-за большого потенциала на рынке VR/XR/AR.
Создатели приложения для подготовки ко сну Loona объявили о планах провести пивот. Об этом пишет dev.by со ссылкой на сооснователя и CEO Loona Андрея Янчуревича.
Работа над приложением Loona и его поддержка продолжатся, но численность команды сократится.
«Сейчас мы двигаемся в lean-режиме, поэтому нам пришлось расстаться с большей частью команды», – отметил Янчуревич.
Команда Loona работает над новым проектом – VR-сервисом для тренировки дыхания, которое планирует выпустить в течение девяти месяцев.
На решение о смене курса развития бизнеса повлияли большой потенциал на рынках VR, XR и AR, а также тяжелая ситуация на рынке мобильного маркетинга.
Loona в 2021 году стало победителем рейтинга Apple в категории «Визуальные эффекты и графика». Приложение неоднократно привлекало инвестиции, одним из инвесторов выступила модель Наталья Водянова.
Фото на обложке: Loona
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 История бьюти-сети «Золотое Яблоко»: как развивался крупный парфюмерный супермаркет
- 2 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
- 3 Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков
- 4 Product Hunt: что это такое?
- 5 Какие мобильные приложения будет выгодно делать в 2023 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июля 2023
21 июля 2023
22 июля 2023
24 июля 2023