Создатели приложения для сна Loona объявили о планируемом пивоте в VR

Создатели приложения для подготовки ко сну Loona с инвестициями нескольких фондов и модели Натальи Водяновой объявили о «стратегическом» пивоте в VR. Стартап решил сменить фокус работы из-за большого потенциала на рынке VR/XR/AR.

Создатели приложения для подготовки ко сну Loona объявили о планах провести пивот. Об этом пишет dev.by со ссылкой на сооснователя и CEO Loona Андрея Янчуревича.

Работа над приложением Loona и его поддержка продолжатся, но численность команды сократится.

«Сейчас мы двигаемся в lean-режиме, поэтому нам пришлось расстаться с большей частью команды», – отметил Янчуревич.

Команда Loona работает над новым проектом – VR-сервисом для тренировки дыхания, которое планирует выпустить в течение девяти месяцев.

На решение о смене курса развития бизнеса повлияли большой потенциал на рынках VR, XR и AR, а также тяжелая ситуация на рынке мобильного маркетинга.

Loona в 2021 году стало победителем рейтинга Apple в категории «Визуальные эффекты и графика». Приложение неоднократно привлекало инвестиции, одним из инвесторов выступила модель Наталья Водянова.

Фото на обложке: Loona