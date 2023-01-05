L’Oreal анонсировала «умные» гаджеты для рисования идеальных бровей и нанесения губной помады

Французская L’Oreal в ходе выставки CES 2023 представила два новых бьюти-гаджета. Устройство Brow Magic с помощью AR-технологий способно создать идеальные брови, а «умный» аппликатор для помады HAPTA поможет людям с ограниченными возможностями накрасить губы.
Информация о гаджетах уже представлена на сайте компании.
Аппарат Brow Magic был разработан совместно с корейским стартапом Prinker, который разрабатывает устройство для нанесения временных татуировок. Гаджет от L’Oreal работает по схожему принципу: он оснащен 2,4 тыс. крошечными соплами, способными наносить до 1,2 тыс. точек на дюйм.
Пользователю необходимо скачать приложение Brow Magic и отсканировать собственное лицо. Затем, с помощью технологии дополненной реальности, можно подобрать толщину, форму бровей, а также различные эффекты.
Работа приложения Brow Magic. Фото: L'Oreal
После этого необходимо нанести праймер и провести принтером по бровям. Отличие технологии Brow Magic от татуажа, согласно производителю, заключается в том, что краску можно стереть с помощью средства для снятия макияжа.
Фото: L'Oreal
Гаджет должен поступить в продажу в этом году. О его будущей стоимости пока ничего не известно.
Аппликатор для губной помады HAPTA разрабатывался совместно с Verily Life Sciences, дочерним предприятием Alphabet. Устройство предназначено для людей с ограниченной подвижностью рук. Оно позволяет ровно нанести помаду с помощью подвижной конструкции с регулируемым углом поворота и наклона.
Фото: L'Oreal
Цена аппликатора также пока не известна. Гаджет появится в продаже в 2023 году под брендом Lancôme.
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