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Ушедшие из России бренды потеряли $2 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Зарубежные бренды, ушедшие или приостановившие деятельность в России после февраля 2022 года, потеряли в общей сложности до $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская H&M, испанская Inditex и IKEA.

Ушедшие из России бренды потеряли $2 млрд

В целом на глобальный бизнес сетей это всерьез не повлияло, так как продажи в России обеспечивали всего 3–5% общей выручки, пишет «Коммерсантъ».

При этом формально санкции сегмент почти не затронули, кроме предметов роскоши. Большинство брендов ушли по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса.

По словам аналитиков, минимизировать потери от ухода с российского рынка комании будут за счет своего присутствия на популярных для них направлениях и активным участием в e-commerce.

Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

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