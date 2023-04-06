Ушедшие из России бренды потеряли $2 млрд

Зарубежные бренды, ушедшие или приостановившие деятельность в России после февраля 2022 года, потеряли в общей сложности до $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская H&M, испанская Inditex и IKEA.
В целом на глобальный бизнес сетей это всерьез не повлияло, так как продажи в России обеспечивали всего 3–5% общей выручки, пишет «Коммерсантъ».
При этом формально санкции сегмент почти не затронули, кроме предметов роскоши. Большинство брендов ушли по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса.
По словам аналитиков, минимизировать потери от ухода с российского рынка комании будут за счет своего присутствия на популярных для них направлениях и активным участием в e-commerce.
Фото на обложке: zhu difeng /
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