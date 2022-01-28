Илон Маск потерял $24 млрд из-за падения акций Tesla на почти 12%

Американский предприниматель Илон Маск потерял за день $24,5 млрд своего состояния из-за падения акций Tesla на 11,55% к вечеру 27 января. Это произошло после того, как компания отказалась презентовать новые модели электромобилей.

Бизнесмен по-прежнему возглавляет рейтинг богатейших людей мира с 218,3 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

При этом конкуренты Илона Маска — Бернарда Арно (LVMH), Джефф Безос (Amazon), Билл Гейтс (Microsoft) — увеличили свое состояние на $2,7 млрд, 764 млн и $123 млн соответственно

Днем ранее Tesla опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2021 год. Выручка компании выросла до $53,8 млрд, чистая прибыль увеличилась до $5,5 млрд.

Тогда же Илон Маск сообщил, что компания не будет презентовать новые модели электрокаров в этом году из-за дефицита чипов.

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Фото на обложке: Tesla