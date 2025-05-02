Louis Vuitton регистрирует бренды в России, чтобы не стать «мерчем из перехода» — эксперт моды

Louis Vuitton регистрирует свои бренды в России, чтобы не превратиться в «мерч из перехода». Такое мнение высказала Русбейс основатель российского бренда одежды и украшений Lokoto Елена Аникеева.

В апреле Роспатент начал регистрировать товарные знаки модного дома. Французская компания подала десятки заявок осенью 2024 года.

В частности, в России регистрируются права на бренд новой коллекции Louis Vuitton — LV Pont 9, а также внешний вид новой сумки Louis Vuitton, наименование «Луи Вюиттон» на кириллице и Louis Vuitton на латинице, торговая марка украшений L'Ame du Voyage, а также бренды Noe и Vendome, Montaigne, LV Aerogram, марка часов La Fabrique du temps, фирменный принт, несколько фирменных изображений и эмблем.

«Регистрация товарного знака — это как оставить ключ от квартиры, в которую пока не собираешься возвращаться, но точно не хочешь, чтобы туда кто-то засел. Louis Vuitton делают это не из ностальгии по московской витрине, а потому что Россия остается рынком, где их имя что-то значит. Даже если их физически нет, они не хотят быть "мерчем из перехода". Это контроль за образом, символом, наследием. Такие ходы не про сегодняшний день — они про стратегию на десятилетия», — заявила основатель Lokoto Елена Аникеева.

По словам Аникеевой, Vuitton, как и Hermès, как и весь luxury, работает не столько на Европу, сколько на «новые деньги» — на рынки, где богатство — это недавний и еще желанный статус.

«Это Россия, Китай, арабские страны. Там, где сумка за $3 тыс. — это не просто аксессуар, а социальный маркер. В Европе такой маркер — скорее антипатия: надеть что-то демонстративно дорогое — это, наоборот, расписаться в отсутствии вкуса. Я помню, как владелец исторической виллы на озере Комо, с фресками и мрамором, приехал навстречу в поношенных "конверсах". Для него богатство — это не на показ, это атмосфера и тишина. У нас — пока другое. У нас Куршевель все еще звучит как рэп», — считает эксперт. Елена Аникеева Основатель российского бренда одежды и украшений Lokoto

Аникеева уверена, что Louis Vuitton регистрирует свое имя в Роспатенте, «потому что здесь они по-настоящему нужны».

«Здесь их готовы покупать. Здесь они по-прежнему что-то значат. Даже если они не хотят "работать с режимом", они не хотят терять аудиторию. Но все это — не повод грустить. Напротив. Это окно. Потому что пока "большие" играют в молчанку, у нас есть шанс говорить. На своем языке. И этим пользуются те, кто чувствует момент», — заключила эксперт.

По словам основателя модного бренда, в России уже появляются модные вещи, сделанные на высоком уровне.

«Российская мода сейчас — как независимый лейбл. Ее не носят все. Ее носят те, кто понимает, кто считывает слои. Это другая прослойка. Более интеллектуальная, более внимательная к деталям. И пусть пока она нишевая, именно из таких ниш вырастает то, что потом все называют "новой сценой". Поэтому пусть Louis Vuitton держит свои патенты. Нам свое делать интереснее», — заключила эксперт.

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