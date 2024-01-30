Российский одежный бренд Love Republic будет выпускать косметику

Российский ритейлер одежды Melon Fashion Group (MFG) в начале 2024 года подал заявку на регистрацию товарного знака Love Republic Beauty, обратил внимание Shopper's. Под маркой могут выпускать кремы, парфюм, помады, средства по уходу за волосами и др.

По словам гендиректора «Этерна» Дмитрия Томилина, отечественные fashion-ритейлеры практически не имеют опыта в выпуске косметики и парфюмерии, они «изучают мировые практики и выбирают лучшие бизнес-модели, стараясь подражать зарубежным брендам.

Melon Fashion Group появилась в 2005 году. Ей принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela. По данным сервиса Rusprofile, АО «Мэлон Фэшн Груп» получило выручку в размере 46 млрд рублей по итогам 2022 года при чистой прибыли в 7,3 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash