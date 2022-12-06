Регионы России получили самые низкие за два года налоговые доходы. За месяц субъекты страны суммарно заработали на налогах на 94,5 млрд рублей меньше, чем годом ранее, в том числе из-за снижения бизнес-активности.

Совокупные доходы регионов России от сбора налогов в октябре текущего года упали на 6,6%, или 94,5 млрд рублей в денежном выражении по сравнению с октябрем 2021 года, подсчитали аналитики FinExpertiza. Снижение налоговых поступлений в региональные бюджеты в годовом выражении произошло впервые с января 2021 года.

Больше всего регионы потеряли от налога на прибыль, поступления по которым снизились на 40,2% год к году, или 228,5 млрд рублей. Авторы исследования объяснили это в том числе снижением бизнес-активности в регионах и общим падением потребительского спроса.

Лидерами по снижению налоговых поступлений в бюджеты стали Мурманская область (-66,7%), Красноярский край (-61,2%) и республика Хакасия (-56,7%). В некоторых субъектах РФ, например, в Ингушетии, Сахалинской и Пензенской областях доходы от сбора налогов выросли.

Несмотря на падение налоговых доходов регионов в октябре, суммарно за десять месяцев 2022 года они выросли на 14,9% год к году. Доходы федерального бюджета по данной категории увеличились на 20,4%, отметили авторы исследования.

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