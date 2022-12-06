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Регионы России получили самые низкие за два года налоговые доходы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Регионы России получили самые низкие за два года налоговые доходы. За месяц субъекты страны суммарно заработали на налогах на 94,5 млрд рублей меньше, чем годом ранее, в том числе из-за снижения бизнес-активности.

Регионы России получили самые низкие за два года налоговые доходы

Совокупные доходы регионов России от сбора налогов в октябре текущего года упали на 6,6%, или 94,5 млрд рублей в денежном выражении по сравнению с октябрем 2021 года, подсчитали аналитики FinExpertiza. Снижение налоговых поступлений в региональные бюджеты в годовом выражении произошло впервые с января 2021 года.

Больше всего регионы потеряли от налога на прибыль, поступления по которым снизились на 40,2% год к году, или 228,5 млрд рублей. Авторы исследования объяснили это в том числе снижением бизнес-активности в регионах и общим падением потребительского спроса.

Лидерами по снижению налоговых поступлений в бюджеты стали Мурманская область (-66,7%), Красноярский край (-61,2%) и республика Хакасия (-56,7%). В некоторых субъектах РФ, например, в Ингушетии, Сахалинской и Пензенской областях доходы от сбора налогов выросли.

Несмотря на падение налоговых доходов регионов в октябре, суммарно за десять месяцев 2022 года они выросли на 14,9% год к году. Доходы федерального бюджета по данной категории увеличились на 20,4%, отметили авторы исследования.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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