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Расходы операторов на частоты LTE могут вырасти в 10 раз в 2024 году

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Плата телеком-операторов за использование радиочастотного спектра может существенно возрасти в 2024 году. Повышения стоит ожидать, если Минцифры установит новый принцип расчета этой платы, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Расходы операторов на частоты LTE могут вырасти в 10 раз в 2024 году

Сейчас на использование частот для 4G (LTE) распространяется скидка, поскольку это считается перспективной технологией. Но в новой методике скидка не предполагается, говорит источник на рынке связи. Его слова подтверждают два собеседника издания в государственных органах.

В указанной методике LTE не относится к перспективной технологии, поэтому государство больше не намерено стимулировать операторов ее внедрять. Из-за этого стоимость использования частотами может вырасти в 10 раз, предупреждает источник.

Собеседник издания в госорганах предполагает, что изменения помогут привлечь в бюджет дополнительные 20 млрд рублей. Эти средства могут направить на поддержание социальных проектов, например, обеспечение интернетом маленьких удаленных населенных пунктов.

Сегодня российские операторы за использование частот платят 15-17 млрд в год. Если утвердят новую методику расчета, расходы могут вырасти до 30 млрд, прогнозирует источник, близкий к одному из операторов связи.

По оценке гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, после изменений компании будут вынуждены платить за частоты порядка 1% от своих доходов. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на тарифы для абонентов.

Фото на обложке: Irene Miller / Shutterstock

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