Расходы операторов на частоты LTE могут вырасти в 10 раз в 2024 году

Плата телеком-операторов за использование радиочастотного спектра может существенно возрасти в 2024 году. Повышения стоит ожидать, если Минцифры установит новый принцип расчета этой платы, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Сейчас на использование частот для 4G (LTE) распространяется скидка, поскольку это считается перспективной технологией. Но в новой методике скидка не предполагается, говорит источник на рынке связи. Его слова подтверждают два собеседника издания в государственных органах.

В указанной методике LTE не относится к перспективной технологии, поэтому государство больше не намерено стимулировать операторов ее внедрять. Из-за этого стоимость использования частотами может вырасти в 10 раз, предупреждает источник.

Собеседник издания в госорганах предполагает, что изменения помогут привлечь в бюджет дополнительные 20 млрд рублей. Эти средства могут направить на поддержание социальных проектов, например, обеспечение интернетом маленьких удаленных населенных пунктов.

Сегодня российские операторы за использование частот платят 15-17 млрд в год. Если утвердят новую методику расчета, расходы могут вырасти до 30 млрд, прогнозирует источник, близкий к одному из операторов связи.

По оценке гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, после изменений компании будут вынуждены платить за частоты порядка 1% от своих доходов. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на тарифы для абонентов.

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