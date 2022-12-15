Российские юристы выпустили лубрикант для бизнеса, «уменьшающий силу трения с налоговой»

Юридическая компания выпустила лубрикант для бизнеса, который «уменьшит силу трения с налоговой». Гель-смазку юристы назвали «амулетом» и собираются подарить его московским предпринимателям на Новый год.

Смазка от компании «Туров и партнеры» призвана помочь предпринимателям гладко пройти трения во время налоговых проверок, рассказал представитель компании, а также послужить им оберегом от проверок ФНС.

Компания выпустила ограниченную партию лубрикантов в количестве 1 тыс. штук и планирует подарить их предпринимателям из Москвы и Московской области, а также своим постоянным клиентам на Новый год. Новых партий смазок фирма выпускать не планирует.

За девять месяцев 2022 года в результате выездных налоговых проверок бизнесу доначислили налогов на 125 млрд рублей больше, чем за весь 2021 год. На одну проверенную компанию в среднем было доначислено 70 млн рублей налогов.