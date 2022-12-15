Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские юристы выпустили лубрикант для бизнеса, «уменьшающий силу трения с налоговой»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Юридическая компания выпустила лубрикант для бизнеса, который «уменьшит силу трения с налоговой». Гель-смазку юристы назвали «амулетом» и собираются подарить его московским предпринимателям на Новый год.

Российские юристы выпустили лубрикант для бизнеса, «уменьшающий силу трения с налоговой»

Смазка от компании «Туров и партнеры» призвана помочь предпринимателям гладко пройти трения во время налоговых проверок, рассказал представитель компании, а также послужить им оберегом от проверок ФНС.

Компания выпустила ограниченную партию лубрикантов в количестве 1 тыс. штук и планирует подарить их предпринимателям из Москвы и Московской области, а также своим постоянным клиентам на Новый год. Новых партий смазок фирма выпускать не планирует.

За девять месяцев 2022 года в результате выездных налоговых проверок бизнесу доначислили налогов на 125 млрд рублей больше, чем за весь 2021 год. На одну проверенную компанию в среднем было доначислено 70 млн рублей налогов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Составлен рейтинг самых странных вопросов россиян в сети
  2. 2 Топ-10 фильмов и сериалов про стартапы, бизнес и венчур
  3. 3 Ярмарка шпаргалок, курсовая в масле от беляшей и первый бизнес: студенческие истории предпринимателей
  4. 4 Гламур, запрещенные вещества, сделки за 5 минут: какой показывают работу финансистов на экране
  5. 5 В 2021 году Московский день студента пройдёт в онлайн-формате
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ