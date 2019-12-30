Названы лучшие инновационные проекты 2019 года

В рамках премии «Время инноваций» жюри вручило награды компаниям, разрабатывающим и внедряющим технологии в разные сферы экономики. Всего победителями стали более 50 компаний.

Комитет выбрал лучшие инновационные проекты, связанные с инфраструктурой, социальной сферой, новыми технологиями и техническими решениями, управлением, наукой и другими областями. Категории, в которых могли участвовать подающие заявку компании, были разнообразными:



IT и цифровые технологии;

VR/AR технологии;

Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика;

Умные города и интернет вещей;

Космическая и авиационная промышленность;

Нефтегазовая промышленность;

Строительство и недвижимость;

Медицина и здравоохранение;

PR и маркетинг и другие.

Среди лауреатов премии — ASUS, Сбербанк, «Аэроэкспресс», МТС, «Аэрофлот», «Росэлектроника», Dell Technologies, Tele2, «Зарубежнефть», Yota, «Норильский никель», «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, «Ингосстрах-Жизнь», «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», QIWI, QIWI Терминалы, сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», «Открытие Факторинг», «Почта России», X-Fit в России и многие другие.

Фото на обложке: Franck V. /Unsplash