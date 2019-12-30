Названы лучшие инновационные проекты 2019 года
В рамках премии «Время инноваций» жюри вручило награды компаниям, разрабатывающим и внедряющим технологии в разные сферы экономики. Всего победителями стали более 50 компаний.
Комитет выбрал лучшие инновационные проекты, связанные с инфраструктурой, социальной сферой, новыми технологиями и техническими решениями, управлением, наукой и другими областями. Категории, в которых могли участвовать подающие заявку компании, были разнообразными:
- IT и цифровые технологии;
- VR/AR технологии;
- Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика;
- Умные города и интернет вещей;
- Космическая и авиационная промышленность;
- Нефтегазовая промышленность;
- Строительство и недвижимость;
- Медицина и здравоохранение;
- PR и маркетинг и другие.
Среди лауреатов премии — ASUS, Сбербанк, «Аэроэкспресс», МТС, «Аэрофлот», «Росэлектроника», Dell Technologies, Tele2, «Зарубежнефть», Yota, «Норильский никель», «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, «Ингосстрах-Жизнь», «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», QIWI, QIWI Терминалы, сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», «Открытие Факторинг», «Почта России», X-Fit в России и многие другие.
Фото на обложке: Franck V. /Unsplash
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