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Названы лучшие инновационные проекты 2019 года

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В рамках премии «Время инноваций» жюри вручило награды компаниям, разрабатывающим и внедряющим технологии в разные сферы экономики. Всего победителями стали более 50 компаний.

Названы лучшие инновационные проекты 2019 года

Комитет выбрал лучшие инновационные проекты, связанные с инфраструктурой, социальной сферой, новыми технологиями и техническими решениями, управлением, наукой и другими областями. Категории, в которых могли участвовать подающие заявку компании, были разнообразными:

  • IT и цифровые технологии;
  • VR/AR технологии;
  • Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика;
  • Умные города и интернет вещей;
  • Космическая и авиационная промышленность;
  • Нефтегазовая промышленность;
  • Строительство и недвижимость;
  • Медицина и здравоохранение;
  • PR и маркетинг и другие.

Среди лауреатов премии — ASUS, Сбербанк, «Аэроэкспресс», МТС, «Аэрофлот», «Росэлектроника», Dell Technologies, Tele2, «Зарубежнефть», Yota, «Норильский никель», «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ, «Ингосстрах-Жизнь», «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», QIWI, QIWI Терминалы, сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», «Открытие Факторинг», «Почта России», X-Fit в России и многие другие.

Фото на обложке: Franck V. /Unsplash

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