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Названы лучшие рестораны России

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Названы победители независимой ресторанной премии Wheretoeat Russia 2021. В десятку лучших вошли заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Также специальными номинациями отмечены профессионалы отрасли.

Названы лучшие рестораны России

Лучшие рестораны России 2021:

  1. Birch, Санкт-Петербург;
  2. Harvest by Duoband, Санкт-Петербург;
  3. Twins Garden Moscow, Москва;
  4. White Rabbit, Москва;
  5. Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург;
  6. «Угли-Угли», Краснодар;
  7. «Горыныч», Москва;
  8. LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону;
  9. «Северяне», Москва;
  10. Cococouture, Санкт-Петербург.

По сравнению с результатами премии 2020 года, изменения в топ-10 ресторанов незначительные. Из десятки выбыли Selfie и Lucky Izakaya. Им на смену пришли LEO Wine & Kitchen и «Северяне».

Занявший первое место Birch в прошлом году расположился на третьем месте рейтинга. Harvest by Duoband вошел в тройку лидеров, переместившись с четвертого места в 2020 году.

Профессионалы ресторанной отрасли, отмеченные Wheretoeat Russia 2021, представляют две российские столицы. Так, второй год подряд лучшим шеф-поваром России стал Владимир Мухин из White Rabbit Family. В номинации «Сомелье года» победила Светлана Добрынина, представляющая московский ресторан Selfie.

Выбором СМИ стал лидер премии — петербургский Birch, а выбором Ассоциации консьержей Les Clefs D'or — ресторан Red Fox из Сочи. Бар года — El Copitas, работающий в Санкт-Петербурге с 2015 года.

За вклад в развитие и внедрение инновационных решений в ресторанную индустрию России награжден  основатель и владелец компании White Rabbit Family Борис Зарьков. Лучшим эко-рестораном выбран Twins Garden.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Она представляет собой ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала.

Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

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