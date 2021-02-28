Названы лучшие рестораны России

Названы победители независимой ресторанной премии Wheretoeat Russia 2021. В десятку лучших вошли заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Также специальными номинациями отмечены профессионалы отрасли.

Лучшие рестораны России 2021:

Birch, Санкт-Петербург; Harvest by Duoband, Санкт-Петербург; Twins Garden Moscow, Москва; White Rabbit, Москва; Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург; «Угли-Угли», Краснодар; «Горыныч», Москва; LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону; «Северяне», Москва; Cococouture, Санкт-Петербург.

По сравнению с результатами премии 2020 года, изменения в топ-10 ресторанов незначительные. Из десятки выбыли Selfie и Lucky Izakaya. Им на смену пришли LEO Wine & Kitchen и «Северяне».

Занявший первое место Birch в прошлом году расположился на третьем месте рейтинга. Harvest by Duoband вошел в тройку лидеров, переместившись с четвертого места в 2020 году.

Профессионалы ресторанной отрасли, отмеченные Wheretoeat Russia 2021, представляют две российские столицы. Так, второй год подряд лучшим шеф-поваром России стал Владимир Мухин из White Rabbit Family. В номинации «Сомелье года» победила Светлана Добрынина, представляющая московский ресторан Selfie.

Выбором СМИ стал лидер премии — петербургский Birch, а выбором Ассоциации консьержей Les Clefs D'or — ресторан Red Fox из Сочи. Бар года — El Copitas, работающий в Санкт-Петербурге с 2015 года.

За вклад в развитие и внедрение инновационных решений в ресторанную индустрию России награжден основатель и владелец компании White Rabbit Family Борис Зарьков. Лучшим эко-рестораном выбран Twins Garden.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Она представляет собой ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала.

Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.