«Московский акселератор» выбрал лучших: названы победители трека BuildTech

За 10 недель акселерационной программы состоялось 150 консультаций с экспертами, 300 индивидуальных встреч с трекерами, 26 индивидуальных встреч с представителями компании «Северсталь», 25 сформированных и адаптированных предложений для городских площадок, 5 мастермайндов, 2 экспертные сессии со столичными департаментами, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

На Demo day, после интенсивной акселерационной программы финалисты трека представили широкой публике свои проекты. Во время презентации участники рассказали о своих разработках, достижениях в переговорах с потенциальными партнерами и корпорациями, встречах, которые удалось провести в рамках акселерационной программы.

«Мы стремимся найти новые решения на рынке, которые могут нам помочь открыть новое направление бизнеса в строительном секторе. Было непросто выбрать победителей: в ходе программы мы увидели много интересных решений, однако в технологиях финалистов мы на данный момент видим больший потенциал с точки зрения продукта и бизнес-модели. Проекты участников «Московского акселератора» дают основание полагать, что цифровое, технологичное и энергоэффективное будущее строительства становится ближе» – отметил директор по развитию Бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев.

Оплачиваемые пилоты на площадках партнёра запустят стартапы:

ИК «Генезис» – компания в области инжиниринга строительных технологий для каркасных и бескаркасных зданий;

AeroCarbon – проект «Аэрокарбон Глобал» по выпуску инновационных оконных профилей с высокими показателями по энергосбережению и огнестойкости;

«Полиметрика» – компания, занимающаяся технологией информационного моделирования (BIM) строительных конструкций.

«Победителями стали те проекты, которые смогли продемонстрировать самый высокий инновационный потенциал. Благодаря программе они получат поддержку для дальнейшего развития. Ведущие компании, в свою очередь, смогут найти варианты оптимизации производственных решений за счет внедрения прорывных технологий. Мы благодарим за сотрудничество компанию «Северсталь». Для Агентства инноваций Москвы очень важно видеть, как крупные корпорации поддерживают стартапы, как внедряют их идеи в решения глобальных задач», – отметила Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Взаимодействие с участниками трека BuildTech не заканчивается: выпускники продолжат работу как с командой компании «Северсталь», так и с программой «Московский акселератор». Также впереди их ждёт трехмесячная программа пост-акселерационной поддержки, сообщают организаторы конкурса.

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Фото: «Московский акселератор».