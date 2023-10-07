Lufthansa заявила о сокращении рейсов в Израиль, Red Wings летает в штатном режиме

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила агентству DPA о намерении сократить количество рейсов в Израиль на фоне новостей о разворачивающемся военном конфликте. Пока речь идет только о сегодняшнем дне: «Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, авиакомпания Lufthansa Group сокращает свою программу полетов в Тель-Авив и из Тель-Авива в эту субботу».

Эту информацию со ссылкой на германское новостное агентство сообщает ТАСС. В российское агентство обратилась также пресс-служба авиакомпании Red Wings с информацией о том, что рейсы в Израиль и обратно «осуществляются в штатном режиме», «изменения в расписании на прилет и вылет не планируются».

Непосредственно в стране, подвергшейся ракетным ударам палестинского движения ХАМАС с территории сектора Газа, аэропорты в южном и центральном регионах закрыты для коммерческих и частных перевозок.

Международный аэропорт Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом функционирует, но многие прилеты и вылеты задерживаются. На сайте порта ряд рейсов Turkish Airlines, Flydubai, Emirates и израильских авиалиний висят с пометками о задержках.

Из российских авиаперевозчиков на юг Израиля, где ведутся активные боевые действия, никто не летает. Авиакомпания «Аэрофлот» отдельно подчеркнула, что не осуществляет даже транзитные полеты над территорией страны.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают о том, что сейчас в Израиле находятся около 100 «организованных туристов» из РФ и неустановленное число россиян, отправившихся в индивидуальные поездки или проходящих лечение в стране.

На фоне объявленного в Израиле чрезвычайного положения посольство РФ в стране призвало соотечественников «соблюдать указания Командования тыла» и держаться безопасных мест в ожидании заявлений официальных лиц.

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