Вадим Воробьев сменил Вагита Алекперова на посту президента «Лукойла»

Вагит Алекперов, попавший в санкционный список Великобритании, официально досрочно покинул должность президента «Лукойла». На посту его сменил Вадим Воробьев – решение большинством голосов утвердили акционеры компании.

О назначении Вадима Воробьева на должность президента «Лукойла» пресс-служба компании сообщила «Интерфаксу».

Воробьев ранее занимал в «Лукойле» должность первого исполнительного вице-президента. В ней он работал с 2020 года.

После начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении Вагита Алекперова, после чего он заявил, что досрочно покинет пост президента «Лукойла».

Согласно рейтингу Forbes за 2022 год, Вагит Алекперов владеет состоянием с оценкой в $10,5 млрд – он стал одним из самых «обедневших» за год российских миллиардеров, с 2021-ого потеряв $14,4 млрд.

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