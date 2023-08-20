Миссия «Луна-25» провалилась из-за столкновения станции с поверхностью Луны

Станция «Луна-25» прекратила свое существование. По информации «Роскосмоса», аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с Луной.
Как сообщает «Роскосмос», 19 августа в соответствии с программой полета станции «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты космического аппарата. Импульс был выдан в 14:10 мск.
«Около 14:57 мск связь с космическим аппаратом "Луна-25" прервалась», — говорится в сообщении.
По результатам предварительного анализа, фактические параметры импульса отличались от расчетных, из-за чего «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.
«Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», — отмечает пресс-служба «Роскосмоса».
Компания сообщает, что вопросами выяснения причин потери станции займется специально формируемая межведомственная комиссия.
19 августа «Роскосмос» заявлял о «нештатной ситуации», которая не позволила станции «Луна-25» выйти на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.
Фото: «Роскосмос»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские школьники создадут симулятор космического аппарата
- 2 Стартовал прием заявок на конкурс в сфере космических технологий программы «Дежурный по планете»
- 3 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
- 4 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
- 5 Космический инкубатор: как использовать космические технологии в бизнесе
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023