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Миссия «Луна-25» провалилась из-за столкновения станции с поверхностью Луны

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Станция «Луна-25» прекратила свое существование. По информации «Роскосмоса», аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с Луной.

Миссия «Луна-25» провалилась из-за столкновения станции с поверхностью Луны

Как сообщает «Роскосмос», 19 августа в соответствии с программой полета станции «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты космического аппарата. Импульс был выдан в 14:10 мск.

«Около 14:57 мск связь с космическим аппаратом "Луна-25" прервалась», — говорится в сообщении.

По результатам предварительного анализа, фактические параметры импульса отличались от расчетных, из-за чего «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

«Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», — отмечает пресс-служба «Роскосмоса».

Компания сообщает, что вопросами выяснения причин потери станции займется специально формируемая межведомственная комиссия.

19 августа «Роскосмос» заявлял о «нештатной ситуации», которая не позволила станции «Луна-25» выйти на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

Фото: «Роскосмос»

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