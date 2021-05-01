NASA приостановило лунный контракт SpaceX на $2,9 млрд из-за требований конкурентов

NASA приостановило работу над новым контрактом SpaceX для запуска лунного посадочного модуля после жалоб нескольких других частных космических компаний. Стоимость контракта, который должна была получить компания Илона Маска, оценивалась в 2,9 миллиарда долларов.

Приостановка работы связана с протестом двух участников конкурса на запуск — Blue Origin и Dynetics. Компании выразили свое несогласие Счетной Палате США (GAO) с решением NASA. Теперь GAO рассматривает споры о торгах в судебном порядке. Blue Origin считает, что NASA в последний момент сделало несправедливый выбор в пользу SpaceX.

16 апреля NASA выбрало SpaceX для создания посадочного модуля для высадки человека на Луну — первого со времен программы Apollo. Агентство изначально решило полагаться только на одну компанию и передать ей контракт.

NASA сделала выбор благодаря Starship — многоразовой ракетной системе SpaceX для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Агентство особенно выделяет грузовые возможности платформы. Предложенная SpaceX ставка в 2,9 миллиарда долларов оказалась также намного меньше, чем заявленная Blue Origin и Dynetics, говорится в одном из документов NASA, который цитирует The Verge.

Приостановка работы над контрактом означает, что SpaceX, кроме получения суммы в 2,9 миллиарда долларов, также не сможет начать переговоры с NASA, предшествующие запуску. NASA сообщило SpaceX, что продвижение по контракту возможно только после урегулирования GAO судебных разбирательств, сказала пресс-секретарь NASA Моника Витт.

SpaceX вероятно продолжит развитие Starship, несмотря на решение NASA и GAO, отмечает The Verge. Последний тестовый прототип Starship — SN15 — компания планирует запустить в течение нескольких дней после получения лицензии Федерального управления гражданской авиации, ожидаемого в течение недели.

NASA назвало выбор одной компании лучшим решением, которое могло принять, опираясь на выделенные Конгрессом деньги. В 2020 году Конгресс выделил агентству 850 миллионов долларов из 3,3 миллиарда долларов, запрошенных на закупку двух лунных посадочных устройств. Руководитель пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс тогда назвала выделенные средства «первым шагом» в масштабной программе транспортировки на Луну. Она пообещала, что в ближайшем будущем для компаний откроются новые возможности, связанные с заключением контрактов.

Фото: Nadezda Murmakova / Shutterstock