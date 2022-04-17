Lush создала вендинговый аппарат косметических средств

Косметический гигант Lush создал первый круглосуточно доступный торговый автомат, в котором можно приобрести средства ухода за собой, как в любых привычных вендинговых аппаратах.
Торговый автомат расположен в лондонском торговом центре Coal Drop Yard примерно в десяти минутах ходьбы от вокзала Кингс-Кросс, одного из самых оживленных железнодорожных терминалов британской столицы, сообщает Business Insider.
Визуально агрегат отличается от привычных вендинговых машин размерами: он существенно больше и напоминает киоск. Его округлые формы позволяют покупателям рассматривать выставленные продукты со всех сторон.
В автомате доступна оплата только картами. Основной ассортимент – это продукты в ценовом диапазоне $20-50.
Представители компании заявляют, что агрегат в том числе нацелен на вахтовых рабочих и медицинских работников, которые не всегда могут получить доступ к магазинам Lush в обычные часы работы.
Автомат был создан компанией Automated retailing company Anmac. Генеральный директор компании Эндрю Макалпайн объяснил, что торговое решение было естественным продолжением кампании по развитию бренда, ориентирующегося на столичную аудиторию, которая всегда «в движении».
«Мы верим, что розничная торговля должна быть доступна каждому — в том числе людям, которые возвращаются домой даже в 3 часа ночи... Им нужны те или иные вещи, не только продукты, и подобные автоматы действительно обеспечивают потребности многих людей».
Фото на обложке: Trung Do Bao / Unsplash
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