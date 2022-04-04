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Британский производитель косметики Lush списал долю в российском бизнесе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель косметики из Великобритании Lush списал долю в российском бизнесе. Корпорации Lush Limited, по данным из ЕГРЮЛ, принадлежит 35% в ООО «Лаш Раша». Ранее компания приостановила поставки товаров в Россию.

Британский производитель косметики Lush списал долю в российском бизнесе

О списании доли в российском бизнесе Lush Limited пишет Financial Times со ссылкой на генерального директора корпорации Марка Константайна.

По данным из ЕГРЮЛ, Lush Limited владеет долей в 35% в юридическом лице ООО «Лаш Раша», которое управляет российским бизнесом компании. Остальные 65% принадлежат бизнесмену Дмитрию Азарову. Такой же долей Азаров владеет в украинском подразделении Lush Limited — Lush Ukraine.

Сеть магазинов косметики ручной работы Lush в России насчитывает 48 точек, на Украине — 15 точек. После начала военной операции на Украине Lush приостановила поставки товаров в Россию, но магазины оставила открытыми. Глава компании рассказывал, что остатков на российских складах хватит на три месяца торговли.

Предприятие «Лаш Раша» завершило 2021 год с выручкой 1,6 млрд рублей и чистой прибылью 95,5 млн рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Фото на обложке: Benoit Daoust / Shutterstock

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