Минторг США назвал запрещенные к ввозу в Россию предметы роскоши

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США опубликовало список товаров, которые будут запрещены к экспорту в Россию.
В список, опубликованный на сайте правительства США, вошли около 570 товарных позиций по следующим категориям:
- Алкогольная и табачная продукция;
- Парфюмерия и косметика;
- Изделия из кожи, чемоданы, дорожные и женские сумки;
- Меховые изделия;
- Печатные книги, газеты, фотографии и другая печатная продукция, включая банкноты;
- Шелк;
- Ковры и другие текстильные напольные покрытия;
- Некоторая одежда, аксессуары и обувь оптовой стоимостью от $1 тысячи за единицу;
- Керамические изделия;
- Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, жемчуг, ювелирные изделия;
- Ядерные реакторы, котлы, машины и механические устройства;
- Снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили и электромобили;
- Предметы искусства, коллекционные предметы, рояли и наручные часы.
Минторг США уточняет, что для поставок товаров из перечня в Россию потребуется лицензия, в которой в общем случае будет отказано. Идентичные ограничения распространяются на Беларусь.
Кроме того, запрещены поставки в адрес российских и белорусских граждан, попавших под санкции Минфина США вне зависимости от их местонахождения.
Помимо запрета на экспорт президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских алкоголя, алмазов и морепродуктов.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Силуанов рассказал о заморозке $300 млрд резервов России западными странами
- 2 Спикер Госдумы Володин призвал бизнес не «наживаться на людях»
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Импортозамещение в IT: Цифровая трансформация на российском ПО
- 5 Треть россиян собираются оформить карту «Мир»-UnionPay
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022