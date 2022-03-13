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Минторг США назвал запрещенные к ввозу в Россию предметы роскоши

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США опубликовало список товаров, которые будут запрещены к экспорту в Россию.

Минторг США назвал запрещенные к ввозу в Россию предметы роскоши

В список, опубликованный на сайте правительства США, вошли около 570 товарных позиций по следующим категориям:

  • Алкогольная и табачная продукция;
  • Парфюмерия и косметика;
  • Изделия из кожи, чемоданы, дорожные и женские сумки;
  • Меховые изделия;
  • Печатные книги, газеты, фотографии и другая печатная продукция, включая банкноты;
  • Шелк;
  • Ковры и другие текстильные напольные покрытия;
  • Некоторая одежда, аксессуары и обувь оптовой стоимостью от $1 тысячи за единицу;
  • Керамические изделия;
  • Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, жемчуг, ювелирные изделия;
  • Ядерные реакторы, котлы, машины и механические устройства;
  • Снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили и электромобили;
  • Предметы искусства, коллекционные предметы, рояли и наручные часы.

Минторг США уточняет, что для поставок товаров из перечня в Россию потребуется лицензия, в которой в общем случае будет отказано. Идентичные ограничения распространяются на Беларусь. 

Кроме того, запрещены поставки в адрес российских и белорусских граждан, попавших под санкции Минфина США вне зависимости от их местонахождения.

Помимо запрета на экспорт президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских алкоголя, алмазов и морепродуктов.

Фото: Unsplash

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