Минторг США назвал запрещенные к ввозу в Россию предметы роскоши

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США опубликовало список товаров, которые будут запрещены к экспорту в Россию.

В список, опубликованный на сайте правительства США, вошли около 570 товарных позиций по следующим категориям:

Алкогольная и табачная продукция;

Парфюмерия и косметика;

Изделия из кожи, чемоданы, дорожные и женские сумки;

Меховые изделия;

Печатные книги, газеты, фотографии и другая печатная продукция, включая банкноты;

Шелк;

Ковры и другие текстильные напольные покрытия;

Некоторая одежда, аксессуары и обувь оптовой стоимостью от $1 тысячи за единицу;

Керамические изделия;

Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, жемчуг, ювелирные изделия;

Ядерные реакторы, котлы, машины и механические устройства;

Снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили и электромобили;

Предметы искусства, коллекционные предметы, рояли и наручные часы.

Минторг США уточняет, что для поставок товаров из перечня в Россию потребуется лицензия, в которой в общем случае будет отказано. Идентичные ограничения распространяются на Беларусь.

Кроме того, запрещены поставки в адрес российских и белорусских граждан, попавших под санкции Минфина США вне зависимости от их местонахождения.

Помимо запрета на экспорт президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских алкоголя, алмазов и морепродуктов.

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