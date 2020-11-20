«ТилТех Капитал» стал совладельцем маркетплейса товаров высокой моды Luxxy

Фонд «Тилтех Капитал» вложил 15 млн рублей в маркетплейс Luxxy по перепродаже премиальной одежды класса люкс. Об этом Rusbase рассказали представители компаний.

В обмен на инвестиции фонд, среди основателей которого создатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко, получил 12,5% компании. Средства будут направлены в два этапа равными суммами — в ноябре и декабре 2020 года.

Российский ресейл-маркетплейс брендовой одежды, обуви, сумок и аксессуаров премиального сегмента запущен в 2016 году Владимиром Евладовым и Антоном Власовым, работает по модели c2c. Оценка компании составляет 120 млн рублей.

На маркетплейсе размещены объявления частных владельцев о продаже брендовых вещей. Компания выступает гарантом подлинности товара. По сведениям Luxxy, на платформе есть более 5 тысяч продавцов, а покупатели — не только из России, но из США, Китая, Италии, Франции.

Фонд «Тилтех Капитал» — не единственный новый инвестор компании. В марте в Luxxy вложился бывший топ-менеджер «Авито» Роман Павлушко, который теперь является еще и ментором маркетплейса.

«Рынок онлайн-ресейла в России все еще недооценен. В основном компании только сводят покупателей и продавцов, далее люди договариваются сами. Команда Luxxy работает в верхнем ценовом сегменте рынка, где качество и остаточная стоимость товаров позволяет компании выстроить отличный клиентский сервис», — говорит Павлушко.

Привлеченные инвестиции Luxxy направит на масштабирование в России: расширение базы продавцов и покупателей, улучшение клиентского сервиса, функционала сайта и приложения, расширение команды.

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