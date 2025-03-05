LVMH подала заявки на регистрацию в России брендов шампанского
Moеt Hennessy Champagne & Services, входящая во французскую группу LVMH, в конце февраля подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов шампанских вин Chandon, Veuve Clicquot и Krug. На эту информацию обратили внимание «Ведомости».
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Кроме того, в середине февраля компания подала заявки еще на четыре бренда шампанского: Moеt & Chandon, Dom Pеrignon, Ruinart и Mercier, пишет газета.
LVMH остановила деятельность в России в 2022 году после начала военной операции на Украине. Регистрация товарных знаков упростит возможное возвращение компании на рынок, заявила «Ведомостям» патентный поверенный компании «Онлайн патент» Алина Сидорова.
По подсчетам главного амбассадора винного портфеля Luding Group Владимира Косенко, доля LVMH на российском рынке шампанского до ухода из страны составляла около 35%. Компания может вернуть свою долю, но это будет нелегко, потому что на рынке появилось много других производителей, а поставки из «недружественных» стран стали дороже, утверждает эксперт.
Косенко добавил, что, несмотря на прекращение работы LVMH на российском рынке, ее шампанское Moеt & Chandon и Veuve Clicquot по-прежнему продается в стране благодаря «непрямым продажам». По словам представителя алкогольной компании Ladoga, это происходит, вероятно, с молчаливого согласия правообладателя.
Фото на обложке: Dasha Petrenko / Shutterstock/ FOTODOM
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