Конгломерат богатейшего человека планеты потерял €210 млн от продажи сети Sephora в России

Конгломерат богатейшего человека планеты потерял €210 млн от продажи сети косметических магазинов Sephora в России. Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно продала магазины Sephora местному топ-менеджменту, на их месте открылись «Иль де ботэ».
Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) представила годовую финансовую отчетность, в котором отразила убытки, полученные от продажи сети магазинов Sephora в России.
После начала спецоперации на Украине компания решила покинуть российский рынок и продала бизнес Sephora местному топ-менеджменту. Убытки от сделки LVMH оценила в €210 млн.
Сделка по передаче 88 магазинов Sephora генеральному директору сети Евгению Дроздову была завершена в октябре 2022 года. На месте бывших точек Sephora открылись «Иль де ботэ».
В марте 2022 года Sephora приостановила деятельность в России и закрыла магазины, но продолжала выплачивать сотрудникам заработную плату.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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