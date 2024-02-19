«М.Видео» откроет сервисные зоны для ремонта техники

«М.Видео» открыла сервисные зоны, где можно отремонтировать технику, купленную у других ритейлеров. «М.Мастер» есть в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем планируется расширить сеть до 30 зон.
В «М.Видео-Эльдорадо» объясняют появление формата закрытием авторизированных центров зарубежных производителей. На самом деле такие организации продолжают работать, но без официального статуса, пишет «Ъ».
Эксперты говорят, что такие сервис-центры повышают престиж и усиливают позицию ритейлера в партнерствах с новыми поставщиками, хотя прочные позиции компании на рынке могут позволить ей занять и определенную долю в сервисе.
Сеть в будущем также планирует увеличить парк автомобилей для выездных ремонтов с текущих 200 машин до 500 к концу 2025 года.
Фото на обложке: Golubovy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Одна дополнительная услуга — плюс 100 млн рублей в год: как телеком-компании зарабатывать больше
- 2 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
- 3 В Москве пройдет конференция SАTCOMRUS 2022
- 4 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
- 5 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
ВОЗМОЖНОСТИ
19 февраля 2024
19 февраля 2024
19 февраля 2024