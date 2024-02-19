«М.Видео» откроет сервисные зоны для ремонта техники

«М.Видео» открыла сервисные зоны, где можно отремонтировать технику, купленную у других ритейлеров. «М.Мастер» есть в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, в дальнейшем планируется расширить сеть до 30 зон.

В «М.Видео-Эльдорадо» объясняют появление формата закрытием авторизированных центров зарубежных производителей. На самом деле такие организации продолжают работать, но без официального статуса, пишет «Ъ».

Эксперты говорят, что такие сервис-центры повышают престиж и усиливают позицию ритейлера в партнерствах с новыми поставщиками, хотя прочные позиции компании на рынке могут позволить ей занять и определенную долю в сервисе.

Сеть в будущем также планирует увеличить парк автомобилей для выездных ремонтов с текущих 200 машин до 500 к концу 2025 года.

Фото на обложке: Golubovy / Shutterstock