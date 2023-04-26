Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Первый магазин бренда Maag открылся в Москве на месте флагмана Zara

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первый магазин бренда Maag открылся в Москве на месте флагмана Zara. Брендом раньше управляла испанская Inditex, но после прекращения работы в России компания продала местные активы группе Daher из ОАЭ. В ближайшие дни заработают и другие магазины бывших Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho – также под новыми названиями.

Первый магазин бренда Maag открылся в Москве на месте флагмана Zara

Первый магазин бренда Maag открылся на Неглинной улице в Москве на месте бывшего флагманского магазина Zara. Он занимает площадь 2,7 тыс. кв. м. и расположился на четырех этажах доходного дома Московского купеческого общества.

Испанская группа компаний Inditex (владелец брендов Zara, Oysho, Bershka и других) прекратила работу в России весной 2022 года. Свои местные активы Inditex продала эмиратской группе Daher. Она открывает в России свои точки под новыми брендами на месте бывших магазинов брендов Inditex.

В ближайшее время в главных торговых центрах России откроются около 60 магазинов бренда Maag. Вскоре в стране будут запущены еще три бренда группы Daher – Ecru, Dub и Vilet – магазины которых откроются на месте бывших точек брендов Inditex.

Фото на обложке: Sara Sette / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервис электронного документооборота DocsInBox запустили для русскоязычных предпринимателей в ОАЭ
  2. 2 Регистрация компании в ОАЭ — что нужно знать? Личный опыт
  3. 3 «Здесь больше денег, и поэтому сюда все хотят»: интервью с сооснователем YallaMarket
  4. 4 Перекресток Востока и Запада: почему бизнес хорошо чувствует себя в ОАЭ
  5. 5 Организация мероприятия в Дубае для мультикультурной команды: что учесть?
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2023

Онлайн-магистратура для разработчиков от «Яндекса» и ИТМО

27 апреля 2023

«Интегрируй!»

29 апреля 2023

Game Jam Lvl 1

Все ВОЗМОЖНОСТИ