Первый магазин бренда Maag открылся в Москве на месте флагмана Zara

Первый магазин бренда Maag открылся в Москве на месте флагмана Zara. Брендом раньше управляла испанская Inditex, но после прекращения работы в России компания продала местные активы группе Daher из ОАЭ. В ближайшие дни заработают и другие магазины бывших Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho – также под новыми названиями.

Первый магазин бренда Maag открылся на Неглинной улице в Москве на месте бывшего флагманского магазина Zara. Он занимает площадь 2,7 тыс. кв. м. и расположился на четырех этажах доходного дома Московского купеческого общества.

Испанская группа компаний Inditex (владелец брендов Zara, Oysho, Bershka и других) прекратила работу в России весной 2022 года. Свои местные активы Inditex продала эмиратской группе Daher. Она открывает в России свои точки под новыми брендами на месте бывших магазинов брендов Inditex.

В ближайшее время в главных торговых центрах России откроются около 60 магазинов бренда Maag. Вскоре в стране будут запущены еще три бренда группы Daher – Ecru, Dub и Vilet – магазины которых откроются на месте бывших точек брендов Inditex.

Фото на обложке: Sara Sette / Shutterstock