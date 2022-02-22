Apple разрабатывает MacBook с гибким дисплеем

Apple ведет разработку MacBook со складным дисплеем и экраном диагональю 50 см. Лэптоп оснастят полноразмерной клавиатурой и поддержкой разрешения 5K. Если Apple реализует идею, новый MacBook станет самым большим в линейке ноутбуков компании.

О том, что Apple ведет разработку MacBook со складным дисплеем, рассказал основатель исследовательской компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

По его словам, новый лэптоп Apple будет иметь экран диагональю 20 дюймов (50,8 см), полноразмерную клавиатуру и возможность поддерживать разрешение 5K (в одной из вариаций – 5120×2880 пикселей).

Apple начнет производство нового MacBook со складным дисплеем в 2025-2027 годах, предположил Росс Янг. Он добавил, что выпуск iPhone с гибким экраном компания запустит не ранее 2025 года.

Первые новости о том, что Apple готовится к производству iPhone с гибким экраном, появились в 2016 году. Тогда СМИ сообщали, что структура LG начнет массовое производство гибких экранов специально для устройств Apple, Google и Microsoft.

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