В российских магазинах появились «параллельные» MacBook

В российских магазинах стали продавать ввезенные по параллельному импорту MacBook. Цены на ноутбуки практически вернулись к февральским. При этом разницы в стоимости между «белыми» и «серыми» гаджетами нет.

MacBook по параллельному импорту re:Store завозят с июня. В магазине продается также техника, которую завезли еще до начала спецоперации на Украине, сообщили «Известия».

«М.Видео–Эльдорадо» также стали продавать «параллельные» ноутбуки. Гаджеты доступны как с гарантией производителя, так и с гарантиными обязательствами, которые взял на себя ритейлер. На прилавках представлены ноуты с русской клавиатурой, подходящими адептерами питания и др.

MacBook, завезенные с помощью параллельного импорта, можно найти на Wildberries, Ozon, в «Связном» и «Ситилинке». В пресс-службе Wildberries добавили, что в июне по сравнению с мартом стоимость на некоторые модели MacBook уменьшилась.

Другие участники рынка считают, что на снижение цен повлияли укрепление рубля, начало параллельного импорта и опасения, что на фоне санкций сервисы Apple перестанут быть доступными.

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