В российских магазинах появились «параллельные» MacBook

В российских магазинах стали продавать ввезенные по параллельному импорту MacBook. Цены на ноутбуки практически вернулись к февральским. При этом разницы в стоимости между «белыми» и «серыми» гаджетами нет.
MacBook по параллельному импорту re:Store завозят с июня. В магазине продается также техника, которую завезли еще до начала спецоперации на Украине, сообщили «Известия».
«М.Видео–Эльдорадо» также стали продавать «параллельные» ноутбуки. Гаджеты доступны как с гарантией производителя, так и с гарантиными обязательствами, которые взял на себя ритейлер. На прилавках представлены ноуты с русской клавиатурой, подходящими адептерами питания и др.
MacBook, завезенные с помощью параллельного импорта, можно найти на Wildberries, Ozon, в «Связном» и «Ситилинке». В пресс-службе Wildberries добавили, что в июне по сравнению с мартом стоимость на некоторые модели MacBook уменьшилась.
Другие участники рынка считают, что на снижение цен повлияли укрепление рубля, начало параллельного импорта и опасения, что на фоне санкций сервисы Apple перестанут быть доступными.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервисные центры заявили о нехватке запчастей для Samsung и Huawei
- 2 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 3 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
- 4 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
- 5 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022