MacBook начнут производить во Вьетнаме

MacBook начнут собирать во Вьетнаме. Apple перенесет туда из Китая часть производства. Сборку iPhone корпорация уже частично перенесла из Китая в Индию, чтобы диверсифицировать производственный процесс.
Apple начнет производство ноутбуков MacBook во Вьетнаме в 2023 году, пишет Nikkei Asia. Корпорация перенесет часть производства во Вьетнам из Китая.
Не использовать одну страну как производителя большей части своей продукции Apple начала в целях диверсификации своего производственного процесса. Также поводом послужили проблемы, возникающие у корпорации из-за сбоев в поставках на фоне ограничительных мер, которые власти Китая вводят в связи со вспышками COVID-19, уточняет издание.
Ранее Apple частично перенесла производство смартфонов iPhone из Китая в Индию. Там же компания планирует выпускать беспроводные наушники AirPods.
Фото на обложке: Farknot Architect /
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