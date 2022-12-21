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MacBook начнут производить во Вьетнаме

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

MacBook начнут собирать во Вьетнаме. Apple перенесет туда из Китая часть производства. Сборку iPhone корпорация уже частично перенесла из Китая в Индию, чтобы диверсифицировать производственный процесс.

MacBook начнут производить во Вьетнаме

Apple начнет производство ноутбуков MacBook во Вьетнаме в 2023 году, пишет Nikkei Asia. Корпорация перенесет часть производства во Вьетнам из Китая.

Не использовать одну страну как производителя большей части своей продукции Apple начала в целях диверсификации своего производственного процесса. Также поводом послужили проблемы, возникающие у корпорации из-за сбоев в поставках на фоне ограничительных мер, которые власти Китая вводят в связи со вспышками COVID-19, уточняет издание.

Ранее Apple частично перенесла производство смартфонов iPhone из Китая в Индию. Там же компания планирует выпускать беспроводные наушники AirPods.

Фото на обложке: Farknot Architect / Shutterstock

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