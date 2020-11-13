Apple представила обновление macOS Big Sur

Apple выпустила обновление операционной системы для компьютеров macOS Big Sur. В нем появился новый интерфейс и представлены улучшения основных приложений, в том числе Safari, «Сообщений» и «Карт».

MacOS Big Sur доступна в формате бесплатного программного обновления. Подробные сведения, в том числе список поддерживаемых моделей Mac, приведены по ссылке.

Дизайн

В новом дизайне углы окон закруглены, обновлена палитра цветов. Значки в панели Dock сохранили стиль Mac, но теперь их внешний вид больше соответствует единой экосистеме Apple, говорят в компании.

Кнопки и другие элементы управления появляются, когда они необходимы, и исчезают, когда больше не нужны.

Полностью обновлен «Пункт управления», который дает возможность настраивать режим «Не беспокоить», параметры мониторов, подсветку клавиатуры и другие функции сразу из строки меню. В «Центре уведомлений» отображается больше полезной информации, в том числе интерактивные уведомления и обновленные виджеты.

Safari

Apple представила крупнейшее обновление Safari с момента выпуска первой версии в 2003 году. Браузер стал быстрее благодаря встроенному движку JavaScript. На новых моделях Mac с чипом M1 Safari до 1,5 раз быстрее обрабатывает JavaScript, а скорость отклика браузера повысилась почти вдвое.

Также обновлены вкладки и дизайн, на экране теперь умещается их большее количество. При наведении курсора на вкладки теперь отображаются миниатюры веб‑страниц, а значки Favicon отображаются по умолчанию.

Safari теперь предлагает больше возможностей персонализации: можно выбрать уникальный фон для начальной страницы, а также настроить «Список для чтения», «Вкладки iCloud» и другие разделы. Встроенная в Safari функция перевода может распознавать и переводить веб‑страницы между 7 языками, а в Mac App Store можно просматривать расширения для Safari по таким категориям, как выбор редакторов и топ‑чарты.

Также Safari теперь составляет отчет о конфиденциальности со списком всех трекеров, которым браузер не позволил отслеживать действия пользователя на веб‑сайтах.

«Сообщения»

В «Сообщениях» на Mac появились новые инструменты для управления групповыми беседами. В частности, пользователи могут закреплять разговоры внутри списка сообщений. Встроенные ответы дают возможность напрямую отвечать на любое сообщение в цепочке. Теперь можно отправить сообщение участнику группового разговора, просто введя имя этого участника, а при упоминании имени можно получать уведомления.

Также теперь можно добавлять к своим сообщениям воздушные шарики, конфетти и другое, создавать и настраивать Memoji на Mac.

«Карты»

В обновленных «Картах» на Mac теперь можно узнавать об интересных местах из путеводителей, составленных брендами, а также создавать собственные путеводители со списками любимых ресторанов, парков и идей для отдыха, которыми можно делиться с друзьями и близкими.

Функция «Осмотритесь» предлагает 360‑градусные панорамы тех мест, новые карты помещений помогут сориентироваться в крупных аэропортах и торговых центрах. Кроме того, на Mac теперь можно прокладывать маршруты на велосипеде и электромобиле, а затем отправлять их на iPhone для навигации в пути.

Конфиденциальность

В этом году на странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении. Эта информация будет сведена в таблицу, аналогичную этикеткам о пищевой ценности продуктов: разработчик должен будет сообщить, какие данные может собирать приложение и могут ли эти данные отправляться третьим сторонам для отслеживания.

Функции для разработчиков

Разработка приложений стала удобнее благодаря технологиям macOS, упрощающим переход на чипы Apple. В Xcode 12 разработчики могут переводить свои существующие приложения для Mac в формат Universal 2, обеспечивая поддержку Mac с чипами M1 и процессорами Intel в одном приложении. Формат Universal задействует все возможности чипа M1 и позволяет создавать приложения для Mac.

Также на Mac теперь доступна технология Neural Engine, с помощью которой можно создавать приложения на основе машинного обучения.

Новая технология Rosetta 2, встроенная в Big Sur, обеспечивает полнофункциональную работу приложений, еще не обновленных до формата Universal, на Mac с чипом Apple. Благодаря технологиям Metal и M1 даже самые ресурсоемкие приложения будут работать с Rosetta 2 быстрее, чем они штатно работали на Mac предыдущих поколений с интегрированной графикой, говорится в сообщении.

Приложения для iPhone и iPad можно сделать доступными для Mac без какой-либо дополнительной работы. Для чипа M1 оптимизированы все глубинные технологии Big Sur, в том числе графическая технология Metal и платформа машинного обучения Core ML.

Технология Mac Catalyst, впервые представленная в прошлом году в macOS Catalina, позволила разработчикам переносить приложения для iPad на Mac. Теперь приложения Mac Catalyst автоматически наследуют новый дизайн Big Sur, а разработчикам стали доступны новые мощные API, дающие больше контроля над внешним видом и функциями приложений.