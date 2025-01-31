Пользователи macOS пожаловались на проблемы с активацией Microsoft Office
Пользователи macOS столкнулись с проблемами активации Microsoft Office после обновления в середине января, сообщил источник РБК на IT-рынке. По его словам, сложности возникли с активацией через сериализатор — программу, позволяющую активировать Office без интернета.
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В описании обновления на сайте Microsoft говорится, что приложения Microsoft 365 не будут работать на компьютерах без доступа к интернету. Пользователям рекомендуется установить Office LTSC Professional Plus 2021 (бессрочная версия Microsoft 365) и использовать традиционный метод активации, такие как служба управления ключами (KMS) или доменные службы.
Опрошенные РБК эксперты рассказали, что обновление сделало неактивными некоторые неофициальные версии Office, особенно на macOS. Кроме того, Microsoft хочет перевести пользователей на облачные решения, а обновление политики в отношении сериализаторов может быть шагом в этом направлении.
Управляющий партнер ShiftLeft Security Ксения Калемберг допустила, что действия Microsoft связаны с усилением защиты продуктов от взлома и несанкционированного использования. «Компания постоянно улучшает защиту и усложняет жизнь хакерам в их попытках изменить или подменить активационные файлы», — отметила эксперт.
15 января Microsoft сообщила, что с 14 октября прекратит поддержку Microsoft 365 на операционной системе Windows 10. Компания призвала пользователей обновить компьютеры до Windows 11.
Фото на обложке: dennizn / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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