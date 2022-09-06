Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бренд «Сделано в России» планируется перезапустить в октябре

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский экспортный центр сообщил о намерении перезапустить к октябрю бренд «Сделано в России». Этот формат сертификации объединит под общим брендом многие виды продукции.

Бренд «Сделано в России» планируется перезапустить в октябре

Презапуск планируется объявить на одноименном форуме в Манеже в Москве. Цель — повысить уровень доверия к бренду, сообщил «Известиям» глава центра Алексей Солодов.

Предприниматели довольно быстро смогут получить сертификат. Документ будут выдавать целый ряд организаций. Для сертификации необходимо, чтобы товары были произведены в России и отечественного сырья, другие нюансы обсудят на форуме.

Фото на обложке: Ovchinnikova Irina / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сотрудникам на фоне нестабильной экономики не хватает спорта, удаленки и развлечений
  2. 2 Минфин и Банк России планируют легализовать расчет в криптовалютах
  3. 3 Минимум 40% россиян не могут позволить себе даже льготную ипотеку — Минтруд
  4. 4 Российские банки предложили создать закрытый портал для раскрытия финотчетности
  5. 5 Запуск POS-кредитов, пошлины на ввоз мебели: главные новости 5 сентября
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 сентября 2022

AgroCode Hack 2022

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

10 сентября 2022

Конкурс грантов Global Shift

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ