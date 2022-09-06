Бренд «Сделано в России» планируется перезапустить в октябре

Российский экспортный центр сообщил о намерении перезапустить к октябрю бренд «Сделано в России». Этот формат сертификации объединит под общим брендом многие виды продукции.

Презапуск планируется объявить на одноименном форуме в Манеже в Москве. Цель — повысить уровень доверия к бренду, сообщил «Известиям» глава центра Алексей Солодов.

Предприниматели довольно быстро смогут получить сертификат. Документ будут выдавать целый ряд организаций. Для сертификации необходимо, чтобы товары были произведены в России и отечественного сырья, другие нюансы обсудят на форуме.

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