Бренд «Сделано в России» планируется перезапустить в октябре

Российский экспортный центр сообщил о намерении перезапустить к октябрю бренд «Сделано в России». Этот формат сертификации объединит под общим брендом многие виды продукции.
Презапуск планируется объявить на одноименном форуме в Манеже в Москве. Цель — повысить уровень доверия к бренду, сообщил «Известиям» глава центра Алексей Солодов.
Предприниматели довольно быстро смогут получить сертификат. Документ будут выдавать целый ряд организаций. Для сертификации необходимо, чтобы товары были произведены в России и отечественного сырья, другие нюансы обсудят на форуме.
Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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