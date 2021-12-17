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Арт-фестиваль Maff Art Fest пройдет в метавселенной

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 декабря состоится открытие арт-фестиваля в метавселенной Decentraland от Maff Metaverse. 18 команд креаторов подготовили уникальные арт-объекты. Познакомиться с ними можно из любой точки мира — для этого нужен лишь компьютер и интернет.

Арт-фестиваль Maff Art Fest пройдет в метавселенной

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Metaverse Art Fest — это первый арт-фестиваль в метавселенной, организованный Maff Metaverse. Это российская компания, которая проводит обучение по работе и разработке в метавселенных.

На Maff Art Fest посетители смогут прогуляться по виртуальному парку и насладиться творчеством команд. Законы физики в привычном понимании в арт-парке не работают, так что, по словам организаторов, потрясающие впечатления обеспечены.  

В метавселенной можно реализовать многое из того, что в реальной жизни может показаться невозможным. Посетив этот фестиваль, зрители узнают о всех возможностях метавселенных.

Фестиваль продлится до 23 января. Участие в нем бесплатное. Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: thinkhubstudio / Shutterstock

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