Магадан, Ростов, Удмуртия: названы регионы России с наилучшим уровнем содействия конкуренции

Минэкономразвития РФ завершило работу над рейтингом российских регионов по уровню содействия конкуренции. По результатам аналитической работы чиновники выделили пять регионов, где усилия властей увенчались успехом.
В топ по итогам 2020 года вошли Удмуртия, Нижегородская, Магаданская, Томская и Ростовская области. Следом за ними идут Татарстан, Москва, а также Московская, Ярославская и Воронежская области. Аутсайдеры рейтинга – республики Ингушетия, Калмыкия и Адыгея.
В 2019 году рейтинг возглавляла Омская область.
Лучшей региональной практикой в Минэкономразвития считают проект «Инновационный ваучер», реализованный в Мурманской области. Предприниматели малого и среднего бизнеса в регионе могут бесплатно использовать лабораторные исследования, инжинринг, прототипирование и макетирование, услуги в области бухгалтерского и налогового учета.
В число рекомендованных к использованию в других регионах практик в Минэкономразвития РФ внесли «Конкурс бизнес-стартапов» для предпринимателей от 18 до 35 лет. Впервые эту практику применили в Белгородской области.
Конкурс проводится в формате реалити-шоу, на котором участники получают знания о ведении бизнеса и обратную связь от менторов о своей бизнес-идее. По итогам голосования часть участников отсеивается. В финальных сериях реалити-шоу жюри определяет победителя, который получает 1 млн рублей, и при помощи наставника реализует свою бизнес-идею.
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Фото на обложке: Unsplash
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