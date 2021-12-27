Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Магадан, Ростов, Удмуртия: названы регионы России с наилучшим уровнем содействия конкуренции

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Минэкономразвития РФ завершило работу над рейтингом российских регионов по уровню содействия конкуренции. По результатам аналитической работы чиновники выделили пять регионов, где усилия властей увенчались успехом.

Магадан, Ростов, Удмуртия: названы регионы России с наилучшим уровнем содействия конкуренции

В топ по итогам 2020 года вошли Удмуртия, Нижегородская, Магаданская, Томская и Ростовская области. Следом за ними идут Татарстан, Москва, а также Московская, Ярославская и Воронежская области. Аутсайдеры рейтинга – республики Ингушетия, Калмыкия и Адыгея.

В 2019 году рейтинг возглавляла Омская область.

Лучшей региональной практикой в Минэкономразвития считают проект «Инновационный ваучер», реализованный в Мурманской области. Предприниматели малого и среднего бизнеса в регионе могут бесплатно использовать лабораторные исследования, инжинринг, прототипирование и макетирование, услуги в области бухгалтерского и налогового учета.

В число рекомендованных к использованию в других регионах практик в Минэкономразвития РФ внесли «Конкурс бизнес-стартапов» для предпринимателей от 18 до 35 лет. Впервые эту практику применили в Белгородской области.

Конкурс проводится в формате реалити-шоу, на котором участники получают знания о ведении бизнеса и обратную связь от менторов о своей бизнес-идее. По итогам голосования часть участников отсеивается. В финальных сериях реалити-шоу жюри определяет победителя, который получает 1 млн рублей, и при помощи наставника реализует свою бизнес-идею.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Тест: привлечёт ли твой стартап финансирование?

Фото на обложке: Unsplash

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ИП с инвалидностью получат статус соцпредприятия
  2. 2 Названы худшие валюты 2021 года
  3. 3 Центробанк намерен контролировать все денежные переводы между гражданами
  4. 4 Эксперты: в 2022 году мировые объемы производства достигнут $100 трлн
  5. 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ