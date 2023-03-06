Компания «Алгоритм Инвестиции» купила 6% производителя анимационного контента Magic Factory Animation. Эта студия одной из первых применила в производстве технологию рендеринга в реальном времени на игровом движке Unreal Engine.

«Алгоритм Инвестиции» стала владельцем 6%-ной доли в производителе анимационного контента Magic Factory Animation. Об этом RB.RU рассказал представитель компании. Сумма инвестиций не раскрывается.

Magic Factory Animation одной из первых в мире применила технологию рендеринга в реальном времени с использованием игрового движка Unreal Engine, говорится в заявлении компании.

В 2020-2022 годах студия совместно с «Союзмультфильмом» выпустила мультсериал «Тайна медовой долины» и мультфильм «Чинк: хвостатый детектив». На данный момент компани работает над созданием анимационного фильма «Формула воды».

Magic Factory Animation основана в 2019 году. Генеральным директором компании является Сергей Демчев. «Алгоритм Инвестиции» основал предприниматель Андрей Денисенков.

Фото на обложке: Magic Factory Animation