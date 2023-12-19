«Магнит» начал выпуск конфет под винным брендом «Абрау-Дюрсо»

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» договорился о выпуске на мощностях сети «Магнит» шоколадных конфет. Финансовые условия компании не раскрыли.

В линейке будет сразу несколько позиций с разными вкусами. Стоимость конфет во время праздников — 199 рублей за упаковку 160 г, регулярная цена не называется, пишет «Коммерсантъ».

Конфеты будут продаваться только в магазинах «Магнита» и в бутиках «Абрау-Дюрсо». Запуск продукта может поддержать продажи вина компании, но на значительную долю кондитерского рынка партнерам рассчитывать не стоит, отметили эксперты.

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