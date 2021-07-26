«Магнит» запустил экспресс-доставку продуктов через Wildberries

«Магнит» и Wildberries запустили экспресс-доставку продуктов из магазинов у дома в Краснодаре. В случае успеха проект планируется распространить и в других регионах.
Для заказа доступно около 5000 наименований продуктов, в том числе фрукты и овощи, сообщил Forbes.
Выбрать товары, оформить и оплатить заказ можно в приложении и на сайте Wildberries. Ассортимент «Магнита» будет доступен в отдельном shop-in-shop. Доставка при заказе от 499 рублей будет бесплатной. Пока она будет производиться в течение 1,5 часов, в будущем сократится до одного часа.
По результатам пилотного проекта в Краснодаре будет приниматься решение о масштабировании в других регионах.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Maks Tarkivskyi / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Московские рестораторы попросили власти отменить требование о ношении перчаток
- 2 Индийский «единорог» впервые вышел на IPO
- 3 Клиенты хотят развлечений: как изменилось потребительское поведение в пандемию
- 4 В этом магазине нет штрих-кодов. Как с этим справляются кассиры
- 5 7 шагов, чтобы взять в руки продажи на маркетплейсе