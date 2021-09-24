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«Магнит» запустит минипивзаводы и собственную доставку

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ритейлер «Магнит» в следующем году оснастит маркеты минипивзаводами. Еще компания планирует запустить свою собственную курьерскую доставку товаров.

«Магнит» запустит минипивзаводы и собственную доставку

Варить и продавать разливное пиво сначала будут в нескольких гипермаркетах «Магнит Экстра», сообщил РБК.

Позднее компания протестирует продажи собственного пива и в других своих магазинах. Объемы планируемого производства не уточняются.

Помимо этого, по данным Telegram-канал «Потребньюс», полностью перейдет на собственную платформу в онлайн-продажах и запустит свою курьерскую доставку. 

Собственная доставка должна будет помочь контролировать качество сервиса, отметил директор по электронной коммерции «Магнита» Андрей Лукашевич.

Сейчас компания запустила проект сборки заказов сотрудниками магазина и готовит программу для курьерской доставки. Форма у курьеров будет красная.

Предполагается, что новым партнером сети по доставке может стать сервис «Прямиком», которая принадлежит владельцу российского KFC и других.

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Фото: «Магнит»

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