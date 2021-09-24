«Магнит» запустит минипивзаводы и собственную доставку

Ритейлер «Магнит» в следующем году оснастит маркеты минипивзаводами. Еще компания планирует запустить свою собственную курьерскую доставку товаров.
Варить и продавать разливное пиво сначала будут в нескольких гипермаркетах «Магнит Экстра», сообщил РБК.
Позднее компания протестирует продажи собственного пива и в других своих магазинах. Объемы планируемого производства не уточняются.
Помимо этого, по данным Telegram-канал «Потребньюс», полностью перейдет на собственную платформу в онлайн-продажах и запустит свою курьерскую доставку.
Собственная доставка должна будет помочь контролировать качество сервиса, отметил директор по электронной коммерции «Магнита» Андрей Лукашевич.
Сейчас компания запустила проект сборки заказов сотрудниками магазина и готовит программу для курьерской доставки. Форма у курьеров будет красная.
Предполагается, что новым партнером сети по доставке может стать сервис «Прямиком», которая принадлежит владельцу российского KFC и других.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: «Магнит»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский миллиардер Сергей Галицкий сообщил о болезни
- 2 Экосистемы, развлечения и разные типы потребительских корзин: как ритейлерам работать с инновациями
- 3 Предприниматели рассказали, какой должна быть идеальная логистика
- 4 Экс-глава X5 Food Tech и сооснователь DC Daily привлекли $28 млн в проект доставки продуктов Jiffy
- 5 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке