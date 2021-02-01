«Магнит» запустил платформу из 17 корпоративных чат-ботов

Российская розничная сеть «Магнит» внедрила платформу корпоративных чат-ботов в различные бизнес-подразделения компании. Все боты созданы на базе отечественного ИИ-решения CraftTalk и работают в виде текстовых контакт-центров. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сети магазинов.

Всего платформа включает 17 чат-ботов. 7 из них созданы совместно с подрядчиком, а 10 — самостоятельно сотрудниками «Магнит», рассказали в компании. Например, в системе сети магазинов функционируют:

HR-бот, который консультирует по вопросам выплаты зарплаты и отпускных, а также оказывает помощь в оформлении кадровых документов;

чат-бот системы электронного документооборота, помогающий в получении оперативных ответов на часто задаваемые вопросы по системе;

виртуальный помощник по программе лояльности — проводит консультации и оказывает помощь в активации карт лояльности;

бот по открытию торговых точек, интегрированный с «Яндекс.Картами» для передачи координат местоположения будущих точек непосредственно при заведении заявки на новый объект;

ИТ-бот, выполняющий функцию по проверке статуса пользователей и выдаче паролей для доступа к внутренним системам.

Корпоративные чат-боты «Магнита» работают в мессенджерах Telegram и Viber. Они интегрированы с рабочей почтой, корпоративным веб-чатом и внутренними системами ритейлера: HelpDesk, Active Directory. По заявлению компании, также планируется их интеграция с WhatsApp, платформой MS Teams и мобильным приложением сети.

Подключение сотрудников «Магнита» к любому из ботов проводится по прямым ссылкам из мессенджеров и специальным QR-кодам.