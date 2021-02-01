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«Магнит» запустил платформу из 17 корпоративных чат-ботов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российская розничная сеть «Магнит» внедрила платформу корпоративных чат-ботов в различные бизнес-подразделения компании. Все боты созданы на базе отечественного ИИ-решения CraftTalk и работают в виде текстовых контакт-центров. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе сети магазинов.

«Магнит» запустил платформу из 17 корпоративных чат-ботов

Всего платформа включает 17 чат-ботов. 7 из них созданы совместно с подрядчиком, а 10 — самостоятельно сотрудниками «Магнит», рассказали в компании.  Например, в системе сети магазинов функционируют:

  • HR-бот, который консультирует по вопросам выплаты зарплаты и отпускных, а также оказывает помощь в оформлении кадровых документов;
  • чат-бот системы электронного документооборота, помогающий в получении оперативных ответов на часто задаваемые вопросы по системе; 
  • виртуальный помощник по программе лояльности — проводит консультации и оказывает помощь в активации карт лояльности;
  • бот по открытию торговых точек, интегрированный с «Яндекс.Картами» для передачи координат местоположения будущих точек непосредственно при заведении заявки на новый объект;
  • ИТ-бот, выполняющий функцию по проверке статуса пользователей и выдаче паролей для доступа к внутренним системам.

Корпоративные чат-боты «Магнита» работают в мессенджерах Telegram и Viber. Они интегрированы с рабочей почтой, корпоративным веб-чатом и внутренними системами ритейлера: HelpDesk, Active Directory. По заявлению компании, также планируется их интеграция с WhatsApp, платформой MS Teams и мобильным приложением сети.

Подключение сотрудников «Магнита» к любому из ботов проводится по прямым ссылкам из мессенджеров и специальным QR-кодам.

«Проект по разработке сценарных, интеллектуальных чат-ботов на отечественной платформе CraftTalk направлен на автоматизацию внутренних бизнес-процессов и снижение нагрузки на административный персонал сети», — прокомментировал директор по трансформации ИТ сети «Магнит» Александр Ткаченко.
Фото: AMilkin / Shutterstock

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