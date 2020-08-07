«Магнит» до конца года откроет в России 30 мини-маркетов с кафе

«Магнит» тиражирует формат мини-маркетов с кафе «Магнит Сити». До конца 2020 года ритейлер планирует открыть 30 таких точек по всей России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.

«Магнит Сити» — это магазины общей площадью 150–230 кв. м. с зоной кафе, основную долю в продажах которых занимает кулинария. Ассортимент магазинов состоит из готовой продукции и блюд ready-to-eat: это различные комбо-наборы, свежие напитки, овощи и фрукты, собственная выпечка.

Ритейлер тестирует формат магазинов под брендом «Магнит Сити» с июня 2019 года. Четыре такие точки в качестве пилотных проектов уже работают в Москве и Краснодаре.

По информации издания, «Магнит» откроет новые магазины с кафе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и других крупных городах страны.

Как отмечает газета, в крупных городах уже не осталось свободных площадей, позволявших сети открывать традиционные магазины. При этом вакантность небольших объектов под мини-маркеты растет.

На конец июня 2020 года под управлением «Магнита» находилось 20,8 тысячи магазинов. Выручка сети за первое полугодие выросла на 16% — до 763,36 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась с 3,77 млрд до 13,77 млрд рублей.

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