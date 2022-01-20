«Магнит» будет развивать медиа о еде и ЗОЖ

Российская сеть магазинов «Магнит» приобрела активы издательского дома «Гастроном». На их основе ритейлер запустит медиаплатформу о еде и здоровом образе жизни.
Суммe сделки представители сторон «Ведомостям» не раскрыли.
Ритейлер сохранит редакционную команду «Гастронома». На конец 2021 года уникальная месячная аудитория сайта и соцсетей издательского дома составила 18 млн человек.
Сделка позволит «Магниту» привлечь новую аудиторию и улучшить коммуникации с покупателями. В будущем медиаплатформа может стать дополнительным источником трафика в e-commerce и офлайн-магазины ритейлера.
Собственную платформу развивает и конкурент «Магнита» X5 Group. На Food.ru можно найти рецепты, участвовать в кулинарных мастер-классах.
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Фото на обложке: Maria mnogomama /
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