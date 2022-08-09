Акции сетевого ритейлера «Магнит» подскочили на новости о росте доли собственных брендов

Доля собственных торговых марок у ритейлера «Магнит» превысила 20% по итогам двух первых кварталов 2022 года. На фоне этой новости стоимость акций сети превысила 5 тыс. рублей.

Каждый пятый продукт в магазине продается теперь под собственной торговой маркой, сообщается на официальном сайте «Магнита».

Семейство брендов «Магнит» (650 наименований) стало «абсолютным бестселлером» (прирост в продажах 71%). Другие собственные марки подросли менее значительно:

Premiere of taste и EatMeat на 53%,

«Каспер» на 50%,

La fresh на 40%,

Stellary на 33%,

Lucky Days на 23%,

«Моя Цена» на 22%.

Сейчас портфель собственных брендов насчитывает 25 марок и 4 тыс. позиций.

«Мы ожидаем дальнейшее увеличение спроса на СТМ-продукцию и роста ее привлекательности на фоне <…> снижения активности ряда международных брендов на рынке», – говорит директор по коммерческим закупкам розничной сети «Магнит» Екатерина Лобанова

Компания намерена закрывать образующиеся ниши собственным предложением, чтобы поддерживать стремление покупателей к рациональным тратам во всех категориях и ценовых сегментах.

На фоне новостей о росте продаж собственных марок 9 августа акции ритейлера превысили 5 тыс. рублей.

Эксперты рынка считают, что на подъем оказала влияние и информация от 8 августа о том, торговая сеть приобрела комплекс теплиц «Гринхауз», которым владеет сын миллиардера Романа Абрамовича.

В теплицах «Гринхауз» выращивают томаты, которые попадают на полки не только «Магнита», но и «Пятерочки», «Перекрестка» и Азбуки Вкуса.

Фото на обложке: Clay Banks / Unsplash