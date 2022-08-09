Акции сетевого ритейлера «Магнит» подскочили на новости о росте доли собственных брендов

Доля собственных торговых марок у ритейлера «Магнит» превысила 20% по итогам двух первых кварталов 2022 года. На фоне этой новости стоимость акций сети превысила 5 тыс. рублей.
Каждый пятый продукт в магазине продается теперь под собственной торговой маркой, сообщается на официальном сайте «Магнита».
Семейство брендов «Магнит» (650 наименований) стало «абсолютным бестселлером» (прирост в продажах 71%). Другие собственные марки подросли менее значительно:
- Premiere of taste и EatMeat на 53%,
- «Каспер» на 50%,
- La fresh на 40%,
- Stellary на 33%,
- Lucky Days на 23%,
- «Моя Цена» на 22%.
Сейчас портфель собственных брендов насчитывает 25 марок и 4 тыс. позиций.
«Мы ожидаем дальнейшее увеличение спроса на СТМ-продукцию и роста ее привлекательности на фоне <…> снижения активности ряда международных брендов на рынке», – говорит директор по коммерческим закупкам розничной сети «Магнит» Екатерина Лобанова
Компания намерена закрывать образующиеся ниши собственным предложением, чтобы поддерживать стремление покупателей к рациональным тратам во всех категориях и ценовых сегментах.
На фоне новостей о росте продаж собственных марок 9 августа акции ритейлера превысили 5 тыс. рублей.
Эксперты рынка считают, что на подъем оказала влияние и информация от 8 августа о том, торговая сеть приобрела комплекс теплиц «Гринхауз», которым владеет сын миллиардера Романа Абрамовича.
В теплицах «Гринхауз» выращивают томаты, которые попадают на полки не только «Магнита», но и «Пятерочки», «Перекрестка» и Азбуки Вкуса.
Фото на обложке: Clay Banks / Unsplash
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