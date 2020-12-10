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«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский ритейлер «Магнит» и Delivery Club запустили сервис экспресс-доставки из сети магазинов «Магнит Косметик». Курьеры Delivery Club уже доставляют товары из магазинов «Магнит Косметик» в Краснодаре и Екатеринбурге. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики

По заявлению компании, в 2021 году доставка будет также доступна в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах присутствия сети.

Время доставки составляет 30-45 минут. Минимальной стоимости заказа нет. Стоимость доставки варьируется в зависимости от суммы заказа: чем сумма больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной при заказе от 699 рублей.

По собственным данным, пользователям Delivery Club доступно около 6,6 тысяч товаров, представленных в магазинах «Магнит Косметик». Это уходовая и декоративная косметика, бытовая химия, а также товары для дома. Отмечается, что для доставки заказов Delivery Club разработал специальные герметичные сумки. Курьеры смогут носить их отдельно или внутри своих рюкзаков.

«Магнит Косметик» стал первым специализированным партнером Delivery Club в направлении доставки косметики. Ранее эта категория товаров была доступна пользователям только в ассортименте подключенных к сервису продовольственных сетей магазинов. Доставка из сети «Магнит Косметик» также ранее не осуществлялась.

«Доставка из "Магнит Косметик" — новый продукт для российского рынка электронной коммерции. Ранее получить косметику из специализированных магазинов всего за полчаса было невозможно», — комментирует главный исполнительный директор по foodtech СП Mail.ru Group и Сбербанка«О2О Холдинг» Гюванч Донмез.

По собственным данным «Магнита», «Магнит Косметик» является наиболее быстрорастущим форматом розничной сети. За 9 месяцев 2020 года его выручка увеличилась на 24% и составила 97,3 млрд рублей. На конец 3 квартала 2020 года в 65 регионах России действовало около 6 тысяч магазинов «Магнит Косметик».

Фото: nelladel / Shutterstock

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